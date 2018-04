Adilson insiste em não escalar o ataque da torcida

Maikon Leite,Zé Eduardo e Neymar. Esse é o ataque que a torcida santista gostaria de ver em campo contra o São Bernardo, hoje às 18h30, na Vila Belmiro. Adilson Batista até admite escalar três atacantes contra um dos adversários mais fracos da competição. Mas, embora tenha o seu trabalho questionado, o técnico parece propenso a deixar Maikon Leite no banco, para mais uma vez escalar Diogo.

Adilson deu a entender sua preferência por Diogo, para aumentar a estatura do time e ajudar nas bolas levantadas na área nas cobranças de escanteios e de faltas, além de voltar para compor o meio. "Não tenho dúvida, mas o time só será anunciado amanhã (hoje)"", disse Adilson.

O treinador chegou a brincar com a forte pressão que sofreu depois da derrota para o Corinthians. "Vamos ganhar os três pontos e depois tomar um café na padaria"", referindo-se à faixa que foi aberta na A Santista, do Canal 5 com a Avenida Epitácio Pessoa, na segunda-feira, pedindo a sua demissão.

Com apenas uma derrota em 10 jogos no ano, Adilson acha injusto que cobrem do time atual atuações brilhantes e goleadas como as dadas por aquele do primeiro semestre de 2010. "Aquela equipe tinha Wesley, Ganso, André e Robinho e a de agora teve problemas de lesões e de jogadores que chegaram e ainda estão tentando se entrosar com os companheiros"", justificou.

Edu Dracena e Rodrigo Possebon cumprem suspensão pelo terceiro amarelo e devem ser substituídos, respectivamente, por Bruno Rodrigo e Adriano. Jonathan, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, voltará à lateral-direita.

Ganso. A novela do aumento salarial de Paulo Henrique Ganso vai se arrastar por pelo menos mais uma semana. Ontem, representantes do jogador e dirigentes do Santos se reuniram na capital. A negociação avançou, mas faltam pequenos detalhes para que se chegue ao acordo. O novo salário de Ganso será em torno de R$ 350 mil por mês.

Apesar do sigilo que cerca as negociações, vazaram informações de que já houve acordo nos pontos principais da nova versão do contrato, inclusive no reajuste do salário - era de R$ 130 mil. Haverá a correção automática na multa para clubes brasileiros. Pelo que o jogador ganha atualmente, o valor é de R$ 66 milhões, caindo para R$ 60 milhões, em marco, quando vence o primeiro ano do contrato. Para o exterior, serão mantidos os 50 milhões (R$ 114 milhões), embora o Santos pretendesse aumentar a multa e a DIS, reduzi-la.

Para equiparar o salário de Ganso aos de Neymar e Elano, que ganham R$ 500 mil mensais, o Santos fez duas exigências: que a DIS passasse para o clube a incumbência de cuidar da carreira do jogador e passasse a ter 30% dos seus direitos de imagem do camisa 10. A DIS não concordou.

Libertadores. O jogo entre Santos e Cerro Porteño, em Assunção, válida pela quinta rodada do Grupo 5 da Libertadores, passou de 13 para 14 de abril, às 18h15. Os dois times se enfrentarão na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, pela segunda rodada.