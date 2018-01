Adler e Grael vencem em Ilhabela O comandante Alan Adler venceu, neste sábado, a primeira semifinal da série melhor-de-três contra João Signorini, o Joca. No duelo dos campeões olímpicos Torben Grael ganhou o primeiro confronto contra Robert Scheidt. As semifinais continuam neste domingo, no Yatch Club de Ilhabela, em São Paulo, a partir das 10 horas. As tripulações vencedoras fazem a final, novamente em uma disputa melhor-de-três, em seguida. As perdedoras fazem a disputa do terceiro lugar. Na fase de classificação, sexta-feira e sábado, pelo Grupo B, Alan Adler foi o comandante com o melhor desempenho dentre as oito tripulações, com seis vitórias em seis regatas. Scheidt terminou em segundo, com três vitórias. Pelo Grupo A, Torben Grael terminou em primeiro, com cinco vitórias, com Joca em segundo, ganhando quatro regatas.