Adria dos Santos é tricampeã nos 200m Quando entrou no Estádio Olímpico de Helsinque, Adria percebeu que o público estava em silêncio. "Comentei com o meu guia: ´quer ver eles se manifestarem´? Ergui a mão e acenei e ouvi as palmas da torcida". Adria dos Santos venceu neste domingo os 200m para cegos no Mundial de Atletismo - a prova não vale para o quadro de medalhas. A Associação Internacional de Federações de Atletismo inclui algumas provas para atletas paraolímpicos ao longo da programação do Mundial. Adria fez 26s99 para os 200 m. A atleta, que é dona de 12 medalhas paraolímpicas, usando óculos, anel e unhas pintadas com a bandeira do Brasil, disse que estava muito feliz por ter obtido seu terceiro título em Mundiais. "O tempo não foi bom, mas eu queri era vencer para ser tricampeã em Helsinque." Adria está correndo com um guia novo, Rafael Krub, e ficou tensa porque além da falta natural de entrosamento ele sofreu com uma inflamação no dente. "Nós chegamos há dois dias, tem a questão do fuso horário, e o Rafael ainda ficou doente. Felizmente deu tudo certo."