Ádria ganha ouro no Mundial Paraolímpico de Atletismo A atleta Ádria Santos conquistou nesta terça-feira a primeira medalha de ouro do Brasil no Mundial Paraolímpico de Atletismo, disputado em Assen, na Holanda, ao terminar em primeiro lugar na prova dos 100 metros para cegos, com o tempo de 12s70. "Foi muito importante a vitória nesta prova, pois desenvolvi um duro trabalho nos últimos dias para conseguir esse resultado", contou Ádria, que conquistou o bicampeonato da categoria. Ela ainda disputará as provas dos 200 metros, onde é a atual recordista mundial, e os 400 metros rasos. A medalha de prata da prova dos 100 metros ficou com outra brasileira, Terezinha Guilhermino, que chegou três décimo atrás de Ádria. O Brasil também faturou mais duas medalhas de bronze nesta terça. Antonio Delfino fez o tempo de 22s62 nos 200 metros para amputados, enquanto Sonia Gouveia ficou em terceiro lugar no arremesso de disco para cadeirantes. O Mundial Paraolímpico de Atletismo vai até domingo.