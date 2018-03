Ádria leva prata na Copa Paraolímpica A brasileira Ádria dos Santos, que é deficiente visual, conquistou a prata na 1ª Copa do Mundo Paraolímpica, neste domingo, em Manchester, Inglaterra. Assim, o Brasil termina a competição com três medalhas, depois do ouro e da prata que o nadador Clodoaldo Silva ganhou no sábado. A prata de Ádria dos Santos veio na prova dos 200 metros rasos do atletismo, categoria T11, em que ela fez o tempo de 27s91 - o ouro foi para a espanhola Purificación Santamarta, com 27s67. No sábado, Clodoaldo Silva tinha sido ouro nos 150 metros medley e prata nos 50 metros livre. Ele, inclusive, seguiu direto da Inglaterra para Portugal, onde nesta segunda-feira concorre ao Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do Esporte, de melhor atleta paraolímpico do ano passado - o nadador brasileiro levou 6 medalhas de ouro e uma de prata na Paraolímpiada de Atenas. A 1ª Copa do Mundo Paraolímpica teve a participação de mais de 350 atletas de 49 países, com quatro modalidades: atletismo, natação, ciclismo e basquete em cadeira de rodas.