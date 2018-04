Ádria Santos ganha prata nos 200 metros A velocista Ádria Santos conquistou nesta sexta-feira a medalha de prata nos 200 metros rasos ao cruzar a linha de chegada com o tempo de 25s60. Depois de ganhar ouro nos 100 metros na segunda-feira, a brasileira somou sua 11ª medalha em participação em Jogos Paraolímpicos. A vencedora da prova foi a chinesa Chun Wu, com 25s39. A espanhola Santamarta Purificacion (26s71) ficou com o bronze.