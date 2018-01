Ádria vence prova de exibição no Rio A recordista mundial e medalhista de ouro nos Jogos Paraolímpicos de Sydney, na prova de 200m rasos para deficientes visuais, Ádria Santos, ganhou a prova de exibição do Troféu Brasil de Atletismo, hoje, no Estádio Célio de Barros, no Complexo Maracanã. A velocista comemorou seu tempo, 25s97. "Apesar do calor consegui uma boa marca. Meu objetivo é o de correr abaixo de 24s. Isso deve acontecer no Mundial do ano que vem, na França", disse Ádria, cujo melhor tempo é o de 24s99 obtido em Sudney. No Mundial do Canadá, Ádria participará de outra prova de exibição.