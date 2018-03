Adriana Behar decide encerrar a carreira Adriana Behar anunciou ontem, aos 38 anos, sua aposentadoria do vôlei de praia. Uma das principais atletas do País na modalidade, conquistou duas medalhas de prata em Olimpíadas (Sydney/2000 e Atenas/2004). Shelda, parceira de Adriana Behar nos últimos 12 anos, já definiu a sua nova companheira. Ela tentará lugar em Pequim com Ana Paula, que desfez no ano passado a dupla com Leila.