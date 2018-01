Adriana Behar e Shelda estão nas semi Adriana Behar e Shelda venceram mais uma nesta sexta-feira e se classificaram às semifinais da etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Elas bateram as norte-americanas McPeak e Youngs por 2 sets a 0, com duplo 21/18, e garantiram a vaga. A dupla volta a jogar no sábado e enfrentam as vencedoras do jogo entre Ana Paula e Sandra e as norte-americanas Jordan e Davis.