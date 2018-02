Adriana Behar/Shelda: dez anos juntas Em um esporte que ficou caracterizado pelo troca-troca constante de duplas, os dez anos de parceira comemorados, nesta terça-feira, Adriana Behar e Shelda mostraram que é possível manter uma relação longa e vitoriosa no vôlei de praia. As duas atletas mais premiadas do Brasil têm em seu currículo um total de 973 triunfos em 1.169 jogos. Mas, se chegaram aos dez anos atuando juntas, Adriana, 37 anos, e Shelda, 32 anos, já sabem que o fim da dupla está marcado: em 2009. Em uma decisão consciente, as duas traçaram por metas as medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio, e a Olimpíada de 2008, em Pequim (China). ?Queremos muito nos classificarmos para Pequim. Aí, em 2009, faríamos um ano de despedida?, contou Shelda, que com Adriana conquistou duas medalhas de prata em Jogos Olímpicos : Sydney, em 2000, e Atenas, em 2004. Além da de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 1999. Questionada sobre o sucesso da dupla, Adriana brincou e disse que nem elas sabem o segredo. Destacou que a dedicação, superação e a vontade de trabalhar de ambas foram fundamentais para a parceria perdurar. ?Espero que a gente possa continuar mais alguns anos. Acho que o importante é o que trazemos dentro do peito que é a superação, inspiração e a vontade constante de estarmos no lugar mais alto do pódio?, frisou a carioca Adriana para, em seguida, se emocionar. ?É difícil acreditar que continuo fazendo coisas que as pessoas falam?. A cearense Shelda também não conteve as lágrimas durante a homenagem recebida pela data festiva, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no centro do Rio. Recordou a infância em Fortaleza, quando sonhou um dia estar emocionando as pessoas. ?Desde criança, as imagens do esporte me emocionam e eu queria estar nelas. Hoje estou?, contou Shelda, após assistir a um vídeo sobre os dez anos de conquistas ao lado de Adriana. Ressaltou, ainda que 2004 não foi um ano de sucesso para a dupla, por causa de contusões ou do cansaço, mas prometeu: ?em 2006, a gente vai dar a volta por cima?.