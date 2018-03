Adriana e Shelda: 1º título da temporada A dupla Adriana Behar e Shelda conquistou neste domingo, o título da sexta etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, realizada em Brasília, ao derrotar Ana Paula e Tatiana por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram de 14/18; 28/26 e 15/9 - O título foi muito comemorado pela dupla. Além de ser o primeiro delas na temporada, as jogadoras vibraram muito pelas circusntâncias em que foi conseguido. Ainda não plenamente recuperada de uma contusão na panturrilha direita, Shelda jogou boa parte da partida mancando. Adriana teve de se desdobrar para compensar os problemas da parceira. "Esta etapa foi muito especial. Primeiro porque nem sabia se conseguiria jogar. Ter chegado à final já foi um presente. O fato de termos conquistado o título foi muito marcante. A Adriana está de parabéns. Ela fez o possível para me poupar. Foi muito legal, estava sem treinar há quase um mês, totalmente fora de ritmo, e este título serviu como insentivo. É mais gostoso ainda porque foi primeiro deste ano", comemorou Shelda. A próxima etapa do Circuito Brasileiro será entre os dias 28 de maio e 01 de junho, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Será a última antes do início do Circuito Mundial.