Adriana e Shelda chegam ao 100º título Adriana Behar e Shelda entraram neste domingo, definitivamente, para a história do Vôlei de Praia. A dupla derrotou Ana Paula e Sandra por 2 sets a 1 na final da 13ª de etapa do Circuito Banco do Brasil, e conquistou o título de número 100 na carreira. O jogo, disputado em João Pessoa, na Paraíba, teve as parciais de 23/21; 13/18 e 15/11 ?Escrevemos nosso nome na página do voleibol não só como dupla mas também como atletas. Adriana e Shelda são sinônimo de vitória. Fico feliz porque tudo isso é resultado de um trabalho sério e de toda a dedicação que demonstramos ao longo de todos esses anos. Ainda falta duas etapas e vamos com tudo em busca do sétimo título brasileiro?, afirmou Shelda. A técnica Letícia Pessoa, responsável pela união da parceria há oito anos, estava muito feliz e mal conseguia falar diante de tanta emoção. ? A gente conseguiu alcançar uma marca histórica. Quem poderia imaginar que chegaríamos tão longe. Estou realmente muito feliz. Essas meninas estão de parabéns por tudo que elas já fizeram e ainda fazem pelo vôlei de praia. Será difícil alguém bater todos esses recordes. Hoje é um dia muito especial para mim como técnica. Fazer parte disso tudo é um privilégio?, disse a treinadora, aos prantos. ?Esses 100 títulos são um motivo a mais para comemorarmos. Estamos muito contentes porque batemos mais um recorde na nossa carreira. Queria também agradecer a toda a minha equipe porque eles também fazem parte desta conquista? , disse Adriana Behar.