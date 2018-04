Adriana e Shelda estão nas semifinais No duelo entre as duplas femininas do Brasil do torneio olímpico do vôlei de praia, Adriana Behar e Shelda derrotaram Ana Paula e Sandra Pires em partida emocionante, por 2 a 1 e passaram para as semifinais. As parciais foram de 15/21, 21/13 e 15/13. Adriana e Shelda, medalha de prata em Sydney 2000, vão tentar sua segunda medalha olímpica e Ana Paula e Sandra estão eliminadas.