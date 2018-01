Adriana e Shelda estréiam com vitória As bicampeãs do mundo, Adriana Behar e Shelda, estrearam com vitória nesta terça-feira no primeiro dia do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, disputado na praia de Copacabana. A dupla brasileira derrotou as francesas Kadjo e Arjona por 2 sets a 0, em apenas 32 minutos. A partida até que começou equilibrada, mas as brasileiras melhoraram rapidamente e abriram uma larga vantagem no placar. "Acho que realizamos uma boa estréia. Fomos bem em todos os fundamentos e conseguimos jogar de uma forma em que pressionamos as adversárias", disse Adriana. As duas jogadoras forçaram bastante o saque e mostraram maior eficiência no ataque. "Não teremos partida fácil neste torneio. E quem tem vontade de ser campeão não pode ficar escolhendo quem vai enfrentar", afirmou Shelda, destacando que o desejo de conquistar o título, uma vez que a dupla completa oito anos de parceria em 2003. A dupla brasileira garante que o segredo para tanto sucesso é baseado em um trabalho sério. "Não tem mistério. Nos dedicamos bastante e temos muita vontade de vencer. Sem contar que amamos o que fazemos. O vôlei é a nossa vida", prosseguiu Shelda. Nesta quarta-feira, Adriana Behar e Shelda têm dois compromissos pelo Mundial. Às 9 horas, elas enfrentam as compatriotas Jacqueline e Juliana. À tarde, às 15 horas, elas voltam à quadra para jogar contra as australianas Clarke e Gerlic. No caminho do tricampeonato de Adriana Behar e Shelda estão as compatriotas Ana Paula e Sandra. Nesta terça-feira, elas derrotaram as cubanas Crespo e Esteves Ribalta por 2 sets a 0. Nesta terça-feira, as adversárias serão as conterrâneas Ana Richa e Larissa, às 10 horas, e as norueguesas Hakedal e Torlen, às 16 horas. Atuais líderes do ranking mundial, Ana Paula e Sandra só precisam passar das oitavas-de-final para garantirem o título do Circuito Mundial.