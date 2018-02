Adriana e Shelda foram vice-campeãs A dupla brasileira Adriana Behar e Shelda foi derrotada neste sábado pelas norte-americanas Walsh e May por 2 sets a 1, na final da etapa de Gstaad (Suíça) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. O Brasil venceu o primeiro set (28 a 26), mas depois perdeu por 21/17 e 15/10. Neste domingo, Ricardo e Emanuel, líderes do ranking mundial, enfrentam os suíços Heuscher e Kobel, pela semifinal.