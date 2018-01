Adriana e Shelda podem ser tri mundiais No dia em que completaram oito anos de parceria, a dupla brasileira Adriana Behar e Shelda conseguiu a classificação para a final do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Copacabana. Elas derrotaram as americanas Jordan e Davis, por 2 sets a 0, com um duplo 21 a 16. Na decisão da competição, na manhã deste domingo, as adversárias na luta pelo título serão as também norte-americanas Walsh e May, que derrotaram as australianas Cook e Sanderson. "Foi o melhor presente que nos demos neste dia. Estou muito feliz. Tudo o que tenho é graças ao vôlei de praia. E devo muito a esta parceria", disse Shelda, visivelmente emocionada. "Somente a gente tem noção da luta. Oito anos juntas é difícil e todas conhecem nosso jogo", completou Adriana Behar. A vibração da dupla tem explicação. A temporada 2003 não foi boa, principalmente por causa das contusões de Shelda. Elas ainda não venceram nenhum etapa do Circuito Mundial e ocupam a terceira colocação no ranking. O desejo de conquistar o tricampeonato mundial no Rio é a principal meta das brasileiras. "Chegar na final na Cidade Maravilhosa é sensacional. Somos a dupla mais baixa da competição e queremos fechar o ano com chave de ouro", prosseguiu Shelda. Elas são as atuais bicampeãs do torneio, vencendo na França, em 1999, e na Áustria, em 2001. A chuva não deu trégua durante toda a partida. Mas a torcida não desanimou em nenhum instante, procurando incentivar as brasileiras. E deu certo. O primeiro set foi tranqüilo, com Shelda jogando muito bem na defesa. O Brasil venceu tranquïlamente Jordan e Davis, dupla número 10 no ranking mundial. Já no segundo set as americanas endureceram a partida e chegaram a ficar na frente no placar. Aos poucos, porém, Adriana Behar e Shelda retomaram o domínio e administraram o jogo até o final, garantindo a vaga na decisão. Amanhã, as brasileiras terão um páreo duro pela frente: Walsh e May, que estão na segunda posição do ranking.