Adriana e Shelda vencem e são líderes A dupla brasileira formada por Adriana Behar e Shelda venceu as cubanas Grasset e Peraza por 2-0 (21-14 e 21-19) nesta quinta-feira e fechou a primeira fase do torneio de vôlei de praia na primeira colocação do Grupo B, com três vitórias em um mesmo número de partidas. Ainda nesta quinta-feira, Ana Paula e Sandra enfrentam as alemãs Lahme/Musch, na tentativa de garantir a liderança do Grupo C.