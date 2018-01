Adriana/Shelda vence rivais em Milão A dupla vice-campeã olímpica Adriana Behar e Shelda venceu nesta quinta-feira o duelo brasileiro contra Ana Paula e Leila na etapa italiana do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Em uma partida equilibrada, válida pela chave principal da competição, o placar foi 2 sets a 0, com parciais de 25/23 e 21/16. Nesta sexta-feira, Adriana Behar e Shelda voltam à quadra em busca de vitórias para chegar à semifinal. Mesmo com a derrota, Ana Paula e Leila ainda lutam na repescagem. "Não estamos tristes. Não esperávamos pegar Adriana e Shelda tão cedo, mas o jogo foi ótimo e muito equilibrado. Nós não conseguimos a vitória, mas estamos muito felizes com a cara que o nosso time está ficando", diz Ana Paula.