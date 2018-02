Adriano fecha complicado ano de 2007 com acidente no Rio

O jogador Adriano, recém-contratado pelo São Paulo, envolveu-se num acidente na madrugada de ontem na Avenida Sernambetiba, no Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca, no Rio. O atacante, que estaria dirigindo em alta velocidade, perdeu a direção de seu Audi e bateu no meio-fio. Desgovernado, o veículo atingiu outros três carros - um Polo, um Ford Ka e um Palio. Segundo testemunhas, Adriano deixou o local do acidente num táxi. Os motoristas fizeram um "acordo amigável" com o jogador e não registraram queixa na delegacia da Barra. Ninguém ficou ferido. Adriano chegou ao São Paulo em novembro, para realizar tratamento físico e psicológico. Na Itália, o jogador estava enfrentando muitos problemas na Inter de Milão por causa de seu comportamento fora de campo, principalmente em festas, com mulheres e bebidas alcoólicas. Em seu discurso no São Paulo (foi apresentado antes do Natal), Adriano tinha dito que perdeu um ano de sua vida por causa dos problemas na Itália. O jogador, que assinou com o clube do Morumbi por seis meses (jogará a partir deste mês), também havia afirmado que esperava começar uma vida nova em seu retorno ao Brasil. Na última semana, Adriano foi visto numa festa no Rio com o jogador Ronaldo, do Milan, bebendo cerveja. SEM CULPA A mãe de Adriano, dona Rosilda, saiu em defesa do filho e disse que o atacante foi fechado no acidente de trânsito. "O Adriano foi cortado e não tinha para onde ir, aí jogou o carro no canto", contou dona Rosilda, em entrevista à Rádio Bandnews. "Ele está bem agora e está descansando do susto." Rosilda ainda contou que o atacante voltou para casa logo após o acidente. "Ele pegou um táxi, pois estava chegando muita gente e jornalistas. Então ele teve de sair." O empresário do atleta, o ex-goleiro Gilmar Rinaldi, também tratou de colocar fim às discussões sobre o estado de Adriano. "O acidente não envolveu bebida. Desta vez ele não tem culpa nenhuma", garantiu. "Ele foi fazer um lanche com a namorada e acabou fechado por um carro, batendo em dois ou três", comentou. "Foi por volta de uma hora da manhã, perto da casa dele. Mas não aconteceu nada de mais. Ninguém saiu ferido." Adriano passa férias no Rio. Lá, já participou do jogo das estrelas do Flamengo, promovido por Zico e também de uma "pelada" com amigos na Praia do Leme. O novo camisa 10 do Tricolor se apresentará ao São Paulo no dia 7, quando inicia os trabalhos para a disputa da Taça Libertadores da América e do Campeonato Paulista.