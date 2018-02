Adriano pedirá para ficar no Morumbi O centroavante Adriano pedirá para ficar no São Paulo em 2008. De acordo com a agência italiana Ansa, quando se reapresentar à comissão técnica da Inter de Milão, no início de janeiro, o jogador, que se trata no Reffis do São Paulo, tentará a liberação para defender o time na Libertadores. O problema é que os italianos terão de bancar o salário de Adriano, estimado em R$ 1,18 milhão mensais.