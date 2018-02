Adriano pode assinar por seis meses O empresário Gilmar Rinaldi admitiu ontem, em entrevista durante um torneio de tênis, na Bahia, que o atacante Adriano pode assinar contrato por seis meses com o São Paulo para a disputa da Taça Libertadores. A idéia da Inter de Milão é de ter o jogador em forma para o início da próxima temporada italiana. Adriano treina no CT do São Paulo há duas semanas.