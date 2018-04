Adriano renasce a caminho do título

O Imperador voltou e reacendeu uma chama que estava apagada desde a saída de Ronaldo. Ao marcar seu primeiro gol, o atacante deixou o Corinthians muito próximo do título do Campeonato Brasileiro - o time pode ser campeão domingo no jogo contra o Figueirense. Adriano, por um momento, apagou seu passado recente de contestações. Conseguiu um feito típico de jogadores predestinados como ele, como também foi Ronaldo.

Como seu predecessor, que marcou seu primeiro gol nos minutos finais num clássico contra o Palmeiras, Adriano deu a vitória por 2 a 1, de virada, ao Corinthians contra o Atlético-MG, aos 43 minutos do segundo tempo.

Ele havia entrado aos 22 do segundo tempo. E até construir a virada, quase não pegou na bola, embora estivesse ao lado de Liedson no gol de empate.

"Um gol como esse não tem explicação", afirmou o Imperador, na saída do campo. "Foi muito importante para mim porque estava há um ano e cinco meses sem fazer gols. Acho que é estrela. Deus colocou alguns obstáculos na minha vida e estou tentando ultrapassá-los."

Ao receber bola limpa de Emerson, Adriano correu pelo lado esquerdo e pouca gente acreditou que ele conseguiria acertar o gol do Atlético-MG. Ele ficou meio sem ângulo, mas chutou cruzado, no canto oposto do goleiro, justamente castigado pelo excesso de cera.

Súditos. Adriano, em seguida, correu em direção aos torcedores e arrancou a camisa 10. O Pacaembu, lotado, explodiu. Alguns torcedores, já convertidos em súditos, se curvaram diante o Imperador.

Assim que o jogo acabou, todos os jogadores do Corinthians correram em direção ao protagonista da vitória. Não estava mais ali o atacante contestado, desleixado e acima do peso.

Estava o velho Adriano, o atacante que despontou muito cedo e que se acostumou a decidir jogos pela Inter de Milão, pela seleção brasileira e pelo Flamengo, a última boa lembrança que se tinha dele.

Adriano entrou em campo num momento delicado. O Corinthians perdia o jogo e, consequentemente, a liderança para o Vasco. O risco era grande de fechar a rodada na segunda colocação.

E curiosamente quando ele entrou o estádio inteiro chiou não porque ele estava pisando em campo, mas porque Tite havia decido tirar Willian para fazer a substituição.

Os minutos seguintes mostraram que Tite tinha razão. O Corinthians, que estava tendo dificuldades enormes para furar a marcação do Atlético, passou a jogar com dois atacantes enfiados na área.

No lance do gol de empate, estavam dentro da área Liedson e Adriano, mas foi o mirrado atacante que desviou de cabeça para empatar o jogo.

Mas o 1 a 1 também não era bom. E o Corinthians fez valer sua vocação de sofredor, de causas quase impossíveis, e foi ao ataque, mesmo correndo o risco de sofrer outro revés.

O gol de Adriano foi isso. Neto Berola dividiu com Leandro Castán, que deu um bico. A bola caiu em Emerson, que arrancou por 43 metros e tocou para Adriano. Ele arrumou e chutou no canto oposto de Renan Ribeiro: 2 a 1. Delírio total no Pacaembu.

Chances. Com a vitória, o Corinthians manteve dois pontos de vantagem sobre o Vasco (67 a 65) e pode ser campeão do Brasileiro pela quinta vez no próximo domingo, diante do Figueirense. Graças ao seu Imperador.