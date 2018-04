Adriano vem se tratar no São Paulo

A Inter de Milão tenta uma última cartada para recuperar Adriano. O presidente do time italiano, Massimo Moratti, confirmou que o atacante que já foi titular da seleção brasileira passará por tratamento em clínica de recuperação. "Ele nunca escondeu viver momento de depressão", disse o dirigente. Gilmar Rinaldi, empresário do jogador, adiantou já ter organizado tudo e que Adriano viajará para São Paulo no fim de semana. Adriano utilizará como base para seu tratamento o CT do São Paulo, na Barra Funda, dotado de grande infra-estrutura, tanto que atletas como Roque Júnior, Ricardo Oliveira, Edmilson e Cicinho preferiram recuperar-se de lesões no São Paulo a permanecer na Europa, onde atuam. As dificuldades de Adriano, porém, são bem mais de origem psicológica que física. Depois de ser o goleador da Copa América, em 2004, com 6 gols, e da Copa da Confederações, no ano seguinte, com 5, e vencer as duas competições com a seleção brasileira, Adriano nunca mais foi o mesmo. A morte do pai ajudou a perder-se emocionalmente. Era visto com freqüência na noite, em Milão, como fuga da depressão que já o atingia. "Continuamos acreditando nele e o estamos esperando. Todos no clube estão com Adriano nesta fase de recuperação", falou Moratti. Segundo a Gazzetta dello Sport, quando o atacante regressar à Europa jogará pelo Manchester City. O contrato com a Inter vai até 2010.