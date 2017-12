Adventure Fair apresenta novidades Apresentar as novidades dos esportes de aventura e proporcionar diversão ao público são os atrativos da Adventure Sports Fair, aberta nesta quinta-feira, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, com apoio da Rádio Eldorado. Apostando no mercado, os organizadores da quarta edição do evento querem superar seus números. Até domingo, são esperados 19 mil visitantes por dia e produção de negócios acima de R$ 55 milhões. "É o maior evento da indústria dos esportes de aventura do Brasil. Nosso grande mérito é reunir as principais empresas do setor", disse Sérgio Franco, da Promotrade, organizadora da feira. Os estandes dos 233 expositores foram abertos ao público na tarde desta quinta-feira, após a inauguração para convidados, pela manhã. Além de conhecer fabricantes de equipamentos, roupas, calçados, veículos e acessórios, os visitantes poderão experimentar algumas das modalidades esportivas expostas na feira. No Adventure Park estão a parede de escalada, as pistas de off road, bike e snowboard, o circuito de arvorismo, a piscina de rafting e caiaque e o tanque de mergulho. Crianças acima de 4 anos contam com um minicircuito de arvorismo no Adventure Kids. A 2ª Mostra Internacional de Filmes de Montanha, promovida pela Universidade de Banff, no Canadá, ocorre durante a feira e apresenta nesta sexta-feira três filmes sobre esqui, snowboard e escalada. O ingresso custa R$ 10,00. Turismo rentável - Um dos objetivos da Adventure Fair é demonstrar como o turismo ecológico e de aventura podem impulsionar a economia nacional. "Em alguns anos, o ecoturismo poderá ser nosso maior produto de exportação", disse Franco. Luís Otávio Paiva, presidente da Embratur, que participou da abertura da feira, disse que o Brasil tem nesta hoje uma boa estrutura para expor seu potencial. "Havia tempo que o turismo nacional precisava de mais organização e, graças ao esforço governamental e de empresas, temos conseguido divulgá-lo como um produto atraente no exterior." O Eldorado Adventure Congress, organizado pela Rádio Eldorado, apresenta palestras e cursos destinados aos profissionais do setor. "O turismo de aventura tende a crescer, pois muitas operadoras de turismo convencional querem conhecê-lo melhor e diversas faculdades oferecem cursos de graduação e pós-graduação na área", disse Cristina Amaral, coordenadora do Eldorado Adventure Congress.