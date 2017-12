Adventure Fair bate recorde de público No primeiro dia da quinta edição da Adventure Sports Fair, a maior feira de ecoturismo e esportes de aventura do Hemisfério Sul, 14.200 pessoas passaram pela Bienal do Ibirapuera, em São Paulo. O número é 10% superior ao verificado na abertura do evento de 2002. O evento, das 10h às 22h, vai até domingo. "Estamos satisfeitos por mais essa marca expressiva da Adventure Fair. O evento deste ano, mais do que nunca, é um retrato do mercado outdoor no Brasil, que já se consolidou e tem tudo para crescer, se o otimismo em relação à economia se confirmar nos próximos meses", ressalta Sérgio Bernardi, diretor da Promotrade, organizadora do evento. A Adventure Fair 2003 reúne 260 expositores, entre fabricantes e empresas que comercializam roupas, calçados e acessórios, além de secretarias de turismo e destinos de aventura. Estes últimos triplicaram em relação ao ano passado - em 2003 somam 86 destinos.