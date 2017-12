Adventure Fair espera 90 mil pessoas A Adventure Fair 2002, principal evento da área de esportes e turismo de aventura do Brasil, chega à quarta edição apostando no crescimento do setor no País. A feira será realizada entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, e tem co-patrocínio da Rádio Eldorado. "Atualmente, as pessoas buscam mais qualidade de vida, através do lazer e da prática de esportes ao ar livre. Por isso, este mercado é um dos que mais crescerão em todo o mundo nos próximos anos", disse Sérgio Franco, coordenador da feira, ressaltando que atualmente o setor emprega 204 milhões de pessoas, ou 10% dos trabalhadores do planeta. A Adventure Fair 2002 reunirá 223 expositores, entre fabricantes de equipamentos, roupas, calçados, veículos e secretarias de turismo. São esperados 90 mil visitantes e negócios na ordem de R$ 55 milhões. "Uma inovação da feira para este ano é a participação de universidades e escolas técnicas que se envolvem com o tema, tanto na área de educação física como no segmento do turismo. Diversas faculdades já oferecem cursos de pós-graduação na área de aventura", afirmou Cristina Amaral, coordenadora do Rádio Eldorado Adventure Congress, que organizará 39 palestras abertas ao público, além de um seminários e dois cursos dedicados aos profissionais de turismo. A Rádio Eldorado fará cobertura especial do evento, com flashes e matérias especiais durante a programação. A feira estará aberta ao público das 14 às 22 horas, nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, e das 10 às 22 horas, nos dias 2 e 3 de novembro. Os ingressos custarão R$ 12,00. Menores de 12 anos e maiores de 65 não pagam. A feira tem um site na internet, no endereço www.adventurefair.com.br.