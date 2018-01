Adventure Sports Fair supera expectativas Em sua quinta edição, a Adventure Sports Fair, a maior feira de aventura do hemisfério sul, conseguiu contrariar todas as más expectativas econômicas que haviam sido feitas no início do ano e deve ser novamente sucesso de público e de negócios. Com a promessa de muita interatividade e opções de compras e viagens para o público, o evento será realizado de 12 a 16 de novembro, no pavilhão da Bienal do Ibirapuera. O número de expositores, por exemplo, subiu de 223 em 2002 para mais de 270 neste ano. A expectativa dos organizadores é que 90 mil pessoas circulem pela feira, que ocupará 21.500 metros quadrados do pavilhão. ?A Adventure tem sido uma grata surpresa. O ano começou meio complicado, com o governo novo. O dólar disparava e toda a conjuntura parecia instável. Houve uma desaceleração da economia, mas para nós, o ano foi muito bem sucedido. A feira está totalmente vendida?, comemora Sérgio Bernardi, diretor da Promotrade, empresa que está organizando o evento. O diretor ressalta: ?Os dois segmentos que mais cresceram para esta edição da feira foram o ecoturismo e o setor de equipamentos para esportes de aventura. No ecoturismo, por exemplo, o número de expositores triplicou em relação ao ano passado. Abrimos espaço para destinos que estão começando a ser explorados. Segundo a Embratur, esse setor cresceu de 15 a 20% no último ano. Em relação aos equipamentos, apesar de o ano ter tido um cenário econômico ruim, representantes de empresas de material para aventura estão satisfeitos. ?Apesar dos problemas econômicos, nosso crescimento foi bastante significativo, de 40%?, afirma Roberto Eli, representante da Serelepe, que faz equipamentos de vestuário e segurança nos esportes de aventura. A Rádio Eldorado é a parceira da feira. Isabel Borba, diretora executiva da rádio, explica o porquê do envolvimento com a Adventure Sports Fair: ?A Eldorado é a pioneira a investir no esporte de aventura, há mais de dez anos. Acreditamos nesses esportes e 80% dos nossos ouvintes estão na faixa esperada que visite a feira ? dos 20 aos 45 anos. Os esportes de aventura trabalham a família inteira, e isso é muito importante para nós.? Como todos os anos, serão realizadas palestras do Eldorado Adventure Congress, com atletas e jornalistas que passarão suas experiências para o público. ?As palestras serão dividas em duas partes: a primeira será para o público geral saber como pode fazer esses esportes da maneira correta, com orientações. A segunda parte será voltada para o mercado, é totalmente técnica?, explica Cristina Amaral, da Promotrade. Interatividade também não vai faltar: O Adventure Park terá atrações como parede de escalada, tanque de mergulho, arvorismo, pista de esqui e snowboard, e uma pista off-road de 2.000 metros quadrados.