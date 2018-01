Adversário desiste e Saretta faz 1 a 0 para o Brasil Com uma contusão no ombro direito, o tenista equatoriano Giovanni Lapentti desistiu do jogo contra o brasileiro Flávio Saretta, nesta sexta-feira, em Cuenca, no Equador. Com isso, o Brasil abriu 1 a 0 no confronto pela Copa Davis. No momento da desistência de Giovanni Lapentti, Saretta vencia o jogo por 2 a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4. Mas o equatoriano sofreu a lesão ao atirar-se ao chão na tentativa de um voleio e não conseguiu mais voltar ao jogo, que começou bastante atrasado por causa da chuva em Cuenca. Agora, ainda nesta sexta-feira, acontece o segundo jogo do confronto que vale vaga no playoff do Grupo Mundial da Davis. O brasileiro Ricardo Mello irá enfrentar o número 1 do Equador, Nicolas Lapentti, que é irmão de Giovanni. Mas o principal problema do Equador é recuperar Giovanni para os próximos jogos do confronto. Afinal, ele está escalado para jogar duplas neste sábado e os reservas da equipe não têm o mesmo nível técnico. Os outros dois integrantes da equipe equatoriana não têm experiência, nem mesmo bom ranking. Carlos Avellan é apenas o número 725 no ranking mundial da ATP e Júlio Campozano ocupa a 740ª posição. ?Lamentei ter vencido a partida dessa maneira?, disse Saretta. ?Preferia ter jogado até o final, mesmo com a chuva atrapalhando e as dificuldades de se jogar na altitude (Cuenca fica a 2,5 mil metros acima do nível do mar).?