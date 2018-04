Advogado de Dunga festeja falha do STJD

Quatro jogos de suspensão para Dunga foi pena suave. A avaliação partiu do próprio advogado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Mario Pucheau, logo após o julgamento realizado na quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O treinador recebeu a condenação por ter sido expulso no amistoso em que o Brasil derrotou o México por 3 a 1, em 12 de setembro, nos Estados Unidos. Ele ainda será julgado pela Fifa, em última instância, e sua punição pode ser agravada. "Saio daqui (do tribunal) aliviado. A denúncia não levou em conta que o Dunga deu um empurrão no quarto árbitro. Está na súmula. Aí, (o resultado) seria terrível", comentou Pucheau, sem notar que o repórter do Estado estava no elevador do prédio do STJD, na Rua da Ajuda, no centro do Rio. Na súmula do árbitro Baldomero Toledo consta que Dunga teve a atenção chamada porque deixou a área técnica e empurrou o quarto árbitro, que chamou Toledo para falar do incidente - resultando na expulsão do treinador. No STJD, os auditores preferiram enquadrá-lo com base na alínea A do Artigo 49 do Código Disciplinar da Fifa (conduta antidesportiva) e aplicaram-lhe suspensão de quatro partidas (amistosas). Mas, de acordo com especialistas em direito esportivo internacional ouvidos pelo Estado, Dunga deveria ter sido denunciado com base na alínea B do mesmo artigo, cujo texto prevê seis meses de suspensão para quem pratica ?vias de fato? contra árbitro ou auxiliar. "Certamente foi esse o temor do advogado da CBF e a Fifa pode fazer essa leitura", comentou um jurista, que milita no STJD e pediu anonimato. No julgamento, Dunga foi condenado por 5 votos a 4. Embora não tenha comparecido à sessão, ele foi repreendido com declarações firmes de vários auditores. O presidente do STJD, Rubens Approbato, chegou a afirmar que "Dunga deu mau exemplo a todos". O STJD já encaminhou a ata da sessão à CBF, que a enviará para a Fifa. Não há, porém, prazo para o julgamento final. Se for mantida a pena inicial de quatro jogos, Dunga deverá cumpri-la pela metade - por dois amistosos -, desde que nos seis meses seguintes (ao segundo amistoso da seleção) não cometa novo ato de indisciplina. INGRESSOS À VENDA Os ingressos para o jogo entre Brasil e Uruguai, dia 21, no Morumbi, começam a ser vendidos hoje das 10 às 21 horas nos seguintes locais: Morumbi, Pacaembu, Canindé, Ginásio do Ibirapuera, Parque Antártica, Parque São Jorge, Arena Barueri (Barueri) e Estádio Bruno José Daniel (Santo André). O bilhete mais barato é o da geral laranja. Custa R$ 30,00. Os preços das arquibancadas variam entre R$ 60,00 e R$ 80,00. O camarote vip premium, setor mais caro do Morumbi, sai por R$ 200,00.