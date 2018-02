Advogado de Rebeca diz que tirar medalhas é 'disparate'

A punição da Odepa a Rebeca Gusmão provocou novas acusações do advogado da atleta, Breno Tannuri, contra a entidade e o médico Eduardo De Rose. Também revelou um desencontro de informações entre a própria Odepa e De Rose. Tannuri acusa o Comitê Executivo da entidade de retirar as medalhas de Rebeca sem dar direito de defesa à nadadora. "É um disparate", disse o defensor à Agência Estado, por telefone, de Lisboa. "Não me deixaram fazer a defesa na Odepa, nem sequer deram um prazo." Veja também: Odepa confirma doping de Rebeca Gusmão no Pan Presidente da comissão médica do órgão, De Rose, que elaborou o relatório que indicou os casos de doping no Pan, afirma que foi aberta, sim, chance para a atleta se defender. "Durante a fase sigilosa do processo, Rebeca e seus advogados foram chamados. Ali era o momento de a defesa dizer algo." Tannuri, por sua vez, garante que, quando chamado, soube apenas que o caso seria tratado em sigilo. "No dia seguinte, De Rose, Coaracy e Nuzman já falavam do assunto." O advogado diz não saber se a condenação da Odepa está baseada no processo de fraude ou na amostra positiva para testosterona do exame da Fina. "A Odepa se antecipou ao fim dos dois casos e puniu, sem possibilidade de defesa." A Odepa, cediada na Cidade do México, informou que apenas De Rose poderia comentar a punição. Mas o médico diz não ter essa informação. "Eu não estava na reunião que decidiu a punição. Só fui notificado sobre a decisão."