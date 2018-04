Advogados desistem de defender técnico processado por doping

Os advogados do treinador Trevor Graham, processado por mentir a investigadores sobre o fornecimento de esteróides, desistiram de defendê-lo no caso. Graham foi treinador de Marion Jones, Justin Gatlin e Tim Montgomery, todos suspensos por doping. Um Tribunal do Distrito de San Francisco decidiu nesta quarta-feira a favor dos advogados de Graham, Gail Shifman e Joseph Zeszotarski Jr, que tinham pedido para ser substituídos no caso. Nenhum dos dois quis comentar as razões de sua desistência. Graham é acusado de mentir aos investigadores em 2004, quando negou ter distribuído esteróides a seus atletas ou ter dito a eles onde poderiam consegui-los. A audiência do caso está prevista para começar no dia 26 de novembro.