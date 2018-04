Aeroporto de Atenas está superlotado Cerca de 160 mil pessoas, entre atletas, dirigentes, jornalistas e outros, aguardam seus vôos nesta segunda-feira após o término dos Jogos Olímpicos de Atenas no aeroporto Elefterios Venizelos. Segundo o Comitê Organizador, aproximadamente 800 aviões devem passar pelo local no dia de hoje. A entidade recomenda que os estrangeiros cheguem com ampla margem de tempo para evitar complicações durante o embarque.