AFA e Kirchner avaliam estatização da transmissão O chefe do gabinete de ministros, Aníbal Fernández, anunciou ontem que a presidente Cristina Kirchner iniciou a avaliação da exploração da transmissão dos jogos de futebol. Segundo Fernández, técnicos do governo e da Associação de Futebol da Argentina (AFA) se reunirão para avaliar o futuro acordo. Fernández preferiu não utilizar o termo "estatização" para esta inédita interferência do Estado. O anúncio foi realizado após reunião da presidente Cristina Kirchner com o presidente da AFA, Julio Grondona, na Casa Rosada. José Meiszner, vice-presidente da AFA, afirmou que o produto que as transmissões de futebol valem "pelo menos US$ 156 milhões anual". O volume citado por Meiszner coincide com o valor oferecido semana passada pelo ex-presidente Néstor Kirchner, esposo da presidente. Esse volume supera o pagamento anual de US$ 69 milhões da Televisão Via Satélite Codificada (TSC), cujo contrato tinha prazo até 2014.