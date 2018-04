África é opção mais em conta para europeus

A nova fase financeira do futebol brasileiro incomoda os cartolas dos tradicionais clubes europeus. Alguns deles alertaram que os preços fixados para a transferência de jogadores nacionais "não é realista" e ameaçam buscar substitutos mais baratos na África.

Umberto Gandini, braço direito de Silvio Berlusconi no Milan, é um dos que alertam que os preços dos jogadores brasileiros estão superinflacionados. "Basta um garoto marcar quatro ou cinco gols e seu preço já é de US$ 20 milhões (R$ 35 milhões)", disse ao Estado. "Isso não é real", alertou o cartola. "Se ele é convocado para a seleção, o preço dispara ainda mais."

Em 20 anos, Berlusconi injetou 600 milhões (R$ 1,5 bilhão) no clube de Milão. Gandini, porém, admite que a crise na Europa hoje "afeta a todos". Segundo ele, os estádios são ainda do final dos anos 80, não há dinheiro para investimentos e todo o dinheiro arrecadado por clubes vai para pagar salários de jogadores.

Marcos Motta, da RBMF, diz acreditar que a comparação entre as transações de Neymar e de Kaká são as maiores ilustrações da transformação no futebol brasileiro. Kaká saiu por 8,5 milhões e com salário de 425 mil por ano. Hoje, Neymar vale cinco vezes mais, nem assim quer deixar o País até 2014. Atualmente, o craque do Santos tem no Brasil uma renda dez vezes maior que Kaká tinha quando deixou o São Paulo em 2003 ou cinco vezes maior que a de Robinho em 2004.

Prematuro. Mas uma das consequência do "boom" brasileiro, segundo Gandini, é a tentativa de clubes europeus de retirar jogadores do Brasil ainda mais cedo para evitar os preços inflacionados. "Se essa tendência se confirmar, os clubes europeus buscarão jogadores cada vez mais jovens, antes de se tornarem estrelas", observou.

Outra eventual consequência, segundo o diretor do Milan, é a substituição de craques brasileiros - mais caros - por promessas africanas mais baratas. "Teremos de buscar alternativas na África", comentou. Clubes franceses, com menores possibilidades que os espanhóis, italianos ou ingleses, já têm apelado ao continente africano nos últimos dez anos para reforçar seus times.

Outro que está surpreendido com os valores no Brasil é o CEO do Chelsea, Ron Gourlay. "É um fato novo esses valores vindos do Brasil", disse. Segundo ele, porém, a fábrica de talentos no Brasil continuará a funcionar. "Teremos de montar uma escolinha de futebol no Brasil nos próximos anos. Isso estará nos nosso planos."

Mas Gourlay também espera lucrar com o mercado verde e amarelo. O cartola começa a planejar uma turnê do Chelsea por estádios brasileiros antes da abertura da Copa do Mundo de 2014. Até agora, clubes europeus se limitavam a promover estas turnês pelos Estados Unidos e China.