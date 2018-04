Africano fica desacordado no taekwondo Bertrand Gbongou, lutador de taekwondo da República Centro-Africana, foi nocauteado, nesta sexta-feira, pelo austríaco Tuncay Caliskan no terceiro round da primeira eliminatória dos Jogos Olímpicos de Atenas. Gbongou recebeu um chute giratório no lado direito do rosto, caiu de frente, ficou desacordado e, após ser atendido pelos médicos, foi levado para um hospital. O atleta está consciente, mas será submetido a exames.