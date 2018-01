Africanos vencem na Maratona de Boston Os corredores africanos dominaram a disputa da Maratona de Boston, nesta segunda-feira, nos Estados Unidos. Entre os homens, a vitória foi do etíope Hailu Negussie. E no feminino, a queniana Catherine Ndereba ganhou a prova pela 4ª vez. A 109ª edição da maratona anual mais antiga do mundo - a primeira vez aconteceu 1897 - contou com a participação de 20.453 corredores. Hailu Negussie completou o percurso em 2h11m45, seguido dos quenianos Wilson Onsare (2h12m21) e Benson Cherono (2h12m48). Entre as mulheres, a prova marcou a consagração de Catherine Ndereba, a primeira a ganhar a Maratona de Boston quatro vezes - antes, tinha vencido em 2000, 2001 e 2004. Ela completou o percurso em 2h25m13, deixando a etíope Elfenesh Alemu em segundo lugar, com o tempo de 2h27m03.