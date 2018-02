Agassi avança às quartas do Torneio de Delray Beach O tenista norte-americano Andre Agassi derrotou, na noite desta quarta-feira, o paraguaio Ramón Delgado por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/0, pelo Torneio de Tênis de Delray Beach, nos EUA. "O jogo estava muito equilibrado no segundo set e poderia ter terminado com a vitória de qualquer um. Foi uma partida muito difícil", declarou Agassi, após o jogo. Com o resultado, Agassi se classificou às quartas-de-final do torneio e vai enfrentar o espanhol Guillermo García López - que também jogou nesta quarta e venceu o norte-americano Tod Widom por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2. Viña del Mar - O argentino Gaston Gaudio foi eliminado na noite desta quarta do Torneio de Viña del Mar, no Chile, após perder para o espanhol Rubens Ramírez Hidalgo por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/6), 6/1 e 6/4. Com a derrota, Gaudio viu ruir o seu sonho de conquistar o bicampeonato do torneio chileno - ele foi campeão no ano passado. Ainda pelo Torneio de Viña del Mar, o chileno Nicolás Massu derrotou sem dificuldades o costarriquenho Juan Antonio Marin por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4.