Agassi bate Ricardo Mello no ATP de Delray Beach A participação do tenista brasileiro André Agassi no ATP de Delray Beach, nos Estados Unidos, foi rápida. Ele perdeu para o americano André Agassi na primeira rodada do torneio, nesta segunda-feira por 2 sets a 0 (duplo 6/4) e já está eliminado. Mello havia sido campeão da competição em 2004. O americano, por outro lado, segue na competição e pegará o vencedor do duelo entre Bobby Reinolds (EUA) x Ramon Delgado (PAR), marcado para esta terça-feira.