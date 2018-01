Agassi chora e manda beijos na despedida de Wimbledon Campeão em 1992, o tenista norte-americano Andre Agassi, de 36 anos, mandou beijos para o público, discursou e chorou em sua despedida das quadras de Wimbledon. Neste sábado, ele foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal, na terceira rodada da competição. "Tive anos incríveis nesta quadra. Nunca poderei devolver a vocês o que ganhei em todo esse tempo", falou o tenista com o auxílio de um microfone, enquanto enxugava algumas lágrimas e era aplaudido pelo público. Essa foi a 14ª participação de Agassi em Wimbledon. Já o jovem Rafael Nadal, de 20 anos, explicou ao final do jogo que foi fantástico ter participado da última partida do norte-americano em Wimbledon. "Foi incrível fazer parte do último duelo de Agassi. Quero parabenizá-lo pela carreira, pois ele é um dos grandes nomes da história do tênis. Estou muito feliz por ele", contou. Andre Agassi vai abandonar o tênis em definitivo após a realização do US Open, que começa em agosto.