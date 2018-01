Agassi desiste de disputar o Masters Series de Toronto O tenista norte-americano Andre Agassi anunciou neste sábado que está fora do Masters Series de Toronto, no Canadá, que começa nesta segunda-feira. O atleta disse que prefere se preparar para o Masters Series de Cincinatti, na semana seguinte, e o Aberto dos Estados Unidos, que começa no dia 28 de agosto e será a última competição de sua carreira. Agassi, de 36 anos, soma 60 títulos de simples na carreira e está em 22.º lugar no último ranking da ATP. Nesta semana, ele foi eliminado na primeira rodada do Torneio de Washington, o qual já venceu cinco vezes, diante do italiano Andrea Stoppini, que nunca havia vencido uma partida sequer num torneio da série ATP Tour. A organização do torneio informou que o tenista decidiu inverter o que fez no ano passado, quando foi vice-campeão em Montreal (as duas cidades canadenses se alternam como sede do torneio) e desistiu de jogar em Cincinatti. "Tenho boas recordações do Canadá e lhes desejo sorte no torneio", afirmou o tenista em comunicado oficial. As principais atrações em Toronto serão os dois primeiros do ranking mundial, Roger Federer e Rafael Nadal, que estão há quase um mês sem jogar pelo circuito - a última partida de ambos foi a final de Wimbledon, vencida pelo suíço.