Agassi desiste do Aberto da Austrália O tenista norte-americano Andre Agassi anunciou, nesta quinta-feira, que não participará do Aberto da Austrália, que começará no próximo dia 16. O ex-número 1 do mundo justificou sua desistência por causa de fortes dores no tornozelo, que o incomodam desde outubro do ano passado. ?Estou muito decepcionado por não poder começar a temporada em Melbourne. Mas quero voltar às quadras assim que meu tornozelo estiver bem?, disse Agassi, oito vezes vencedor de um torneio Grand Slam, num comunicado à imprensa. A última competição do norte-americano foi o Masters de Shanghai, na China, em novembro, quando teve que abandonar após o primeiro jogo por causa da lesão. ?Tentei jogar em Shanghai com uma contusão que não estava totalmente curada e isso atrasou a minha recuperação?, contou o tenista. Além de Agassi, os organizadores do Aberto da Austrália estão preocupados com as notícias de que mais dois tenistas de ponta poderão desistir da competição. Também por causa de lesões, o espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, e o russo Marat Safin devem anunciar suas desistências nos próximos dias.