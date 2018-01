Agassi é eliminado por Haas no Masters de Indian Wells O tenista norte-americano Andre Agassi está fora do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos, o primeiro da série nesta temporada. Sem forças para superar o bom jogo do rival, Agassi foi derrotado pelo alemão Tommy Haas por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/2 -, na noite desta segunda-feira, pela terceira rodada do torneio. Na fase oitava-de-final, Haas terá pela frente outro norte-americano. Desta vez o adversário será James Blake, que eliminou o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/5. Em outros jogos da rodada, o russo Igor Andreev bateu o sueco Robin Soderling também por 2 a 0 - parciais de 7/6 (16/14) e 6/4 - e o tailandês Paradorn Srichaphan ganhou do espanhol Juan Carlos Ferrero com um duplo 6/2.