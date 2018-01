Agassi é eliminado por italiano novato em Washington Em sua última participação no Torneio de Washington, o norte-americano Andre Agassi foi eliminado logo na primeira rodada pelo italiano Andrea Stoppini,, que conquistou sua primeira vitória no circuito da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). O jogo terminou em 2 sets a 0 para o 256.º do mundo, com 6/4 e 6/3. Aos 36 anos, Agassi está fazendo sua última temporada no circuito. Ele já conquistou cinco vezes o Torneio de Washington e emocionou-se ao deixar a quadra ovacionado pelo público. Ainda nesta terça-feira pelo Torneio de Washington, o norte-americano Vince Spadea passou pelo croata Roko Karanusic, o paraguaio Ramon Delgado venceu o australiano Peter Luczak, o dinamarquês Kenneth Carlsen bateu o tailandês Paradorn Srichaphan, o inglês Tim Henman derrotou o norte-americano Phillip King e o sul-africano Wesley Modie eliminou o francês Sebastien Grosjean.