Agassi e Roddick ganham e avançam em torneio nos EUA Dois dos maiores favoritos ao título do ATP de Los Angeles, nos Estados Unidos, que serve de preparação para o US Open, venceram seus jogos na noite desta quarta-feira. Pela segunda rodada do torneio, que distribui 500 mil dólares em prêmios e é disputada em quadras duras, o norte-americano Andre Agassi passou pelo suíço George Bastl por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 6/1 - e o compatriota Andy Roddick (cabeça-de-chave número 1) ganhou do sul-africano Rik de Voest com um duplo 6/4. Pelo WTA de Stanford, nos Estados Unidos, a belga Kim Clijsters teve trabalho em sua estréia para derrotar a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/2 e 6/2. Outra favorita, a francesa Tatiana Golovin bateu a japonesa Ai Sugiyama por 2 a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3. Em outros jogos pelo torneio, a russa Vera Zvonareva passou pela eslovena Katarina Srebotnik por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3 -, a francesa Nathalie Dechy ganhou da italiana Maria Elena Camerin por 2 a 1 - parciais de 0/6, 7/6 (8/6) e 6/3 -, e a japonesa Akiko Morigame eliminou a argentina Gisela Dulko com a vitória por 2 a 0 - parciais de 6/0 e 6/3.