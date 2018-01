Agassi estréia com vitória em torneio nos Estados Unidos O tenista norte-americano Andre Agassi iniciou com vitória a série de torneios preparatórios para a disputa do US Open, que marcará sua despedida oficial do circuito profissional. Na noite desta segunda-feira, o ex-número 1 do mundo derrotou o belga Xavier Malisse por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (12/10) e 6/0 -, pela primeira rodada do ATP de Los Angeles, que é disputado em quadras de piso rápido. Quem teve mais trabalho para avançar à segunda rodada do torneio, que distribui 500 mil dólares em prêmios, foi o chileno Fernando González. Cabeça-de-chave número 3, González precisou de dois tie-breaks para eliminar Gilles Muller, de Luxemburgo - parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5). Outro pré-classificado, o russo Dmitry Tursunov (8) bateu o tailandês Danai Udomchoke também em dois tie-breaks - 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4). Em outros jogos do dia, o dinamarquês Kenneth Carlsen ganhou do tailandês Paradorn Srichaphan por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 5/7 e 7/6 (7/3), o chileno Paul Capdeville passou pelo francês Arnaud Clement por 2 a 1 - parciais de 6/4, 3/6 e 6/4 - e o russo Igor Kunitsyn venceu o sérvio Janko Tipsarevic por 2 a 1 - com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2.