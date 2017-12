Agassi vence mais uma e adia sua despedida em Wimbledon Em sua última participação no Aberto de Wimbledon, na Inglaterra, o tenista norte-americano Andre Agassi conseguiu a classificação à terceira rodada ao derrotar, nesta quinta-feira, o italiano Andreas Seppi por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 7/6 (7/2) e 6/4. O próximo jogo do cabeça-de-chave número 25 poderá ser o aguardado confronto contra o espanhol Rafael Nadal, que enfrenta o norte-americano Robert Kendrick ainda pela segunda rodada. Outros pré-classificados também venceram e avançaram no torneio inglês, o terceiro Grand Slam da temporada. O checo Tomas Berdych (cabeça 13) suou muito para passar pelo francês Fabrice Santoro por 3 sets a 2 - com parciais de 6/4, 6/7 (6/8), 2/6, 7/6 (7/5) e 6/4 -, o finlandês Jarkko Nieminen (22) ganhou do britânico Martin Lee por 3 a 0 - parciais de 6/4, 6/0 e 6/3 - e o cipriota Marcos Baghdatis (18) contou com o abandono do romeno Andrei Pavel quando vencia o primeiro set por 3 a 0. Outros resultados da rodada desta quinta foram: Philipp Kohlschreiber (ALE) 3 x 1 Alejandro Falla (COL) - 6/4, 6/4, 3/6 e 7/6 (7/1) Novak Djokovic (SER) 3 x 0 Tommy Robredo (ESP) - 7/6 (7/5), 6/2 e 6/4 Mardy Fish (EUA) 3 x 0 Melle van Gemerden (HOL) - 6/2, 6/0 e 6/1