Ágatha/Bárbara e Maria Clara/Carol estreiam na temporada internacional A temporada internacional do vôlei de praia começa nesta quarta-feira para duas das principais duplas do País. Maria Clara/Carol e Ágatha/Bárbara Seixas, fortes concorrentes a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, estão entre as inscritas do Open de Praga, na República Checa, etapa do Circuito Mundial que só terá chave feminina.