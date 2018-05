Agência antidoping atualiza lista de substâncias proibidas para 2010

A relação, que se torna válida a partir do próximo 1.º de janeiro, determina que a presença máxima de pseudoefedrina será de 150 microgramas por mililitro na urina.

Além disso, para o uso dos broncodilatadores salbutamol e salmeterol será necessária uma declaração por parte do esportista e do chefe do departamento médico durante um controle de doping.

Sobre a situação dos preparados derivados de plaquetas, a AMA esclareceu que estes estão proibidos quando usados por via intramuscular, e que outra forma de consumo requererá apenas uma declaração do uso.