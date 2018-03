Agência Antidoping faz alerta aos EUA O presidente da WADA (Agência Mundial Antidoping), o canadense Dick Pound, alertou que os Estados Unidos serão banidos das competições internacionais se não punirem os atletas dopados de acordo com o novo código, aprovado recentemente em Copenhague. ?Quem não joga limpo não será bem-vindo. Não posso imaginar que um país diga ?não participaremos mais dos Jogos Olímpicos porque preferimos que nossos atletas se dopem??, disse Pound em entrevista publicada nesta quinta-feira pelo jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung. O dirigente assegurou ainda que o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), o belga Jacques Rogge, expulsará os Estados Unidos da Olimpíada se eles não punirem os atletas dopados com dois anos de sanção na primeira vez e pela vida toda quando forem reincidentes. Essas sanções foram aprovadas recentemente em Copenhague pela WADA, um organismo criado pelos governos europeus e aprovado pelo COI para enfrentar o doping. As declarações de Pound estão por trás da polêmica gerada pelo ocultamento de casos de doping nos EUA, como o do norte-americano Carl Lewis, um dos maiores velocistas da história. A IAAF (Associação das Federações Internacional de Atletismo) respaldou oficialmente em um comunicado público a posição adotada pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos. O presidente da entidade, Wade Exum, escondeu casos de doping registrados antes dos Jogos Olímpicos de Seul/88, entre eles três de Carl Lewis, que ganhou os 100 m rasos, prova em que o canadense Ben Johnson foi desclassificado justamente por doping. Em comunicado oficial, a IAAF declarou que a comissão médica está satisfeita com os casos considerados negativos pelo Comitê Olímpico dos EUA, pois estavam de acordo com as regras vigentes na época.