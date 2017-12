Agência antidoping será em Montreal A cidade de Montreal, no Canadá, foi escolhida vai receber a Agência Mundial Antidoping (AMA). A decisão foi anunciada hoje em Tallin, capital da Estônia, pela direção da entidade. Montreal foi escolhida com 17 votos, contra 15 de Lausana (Suiça), a segunda colocada. Além de Montreal e Lausana concorriam as cidades de Viena (Áustria), Bonn (Alemanha) e Estocolmo (Suécia).